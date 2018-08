Bonn/Düsseldorf - Der neue Goldrausch beim Mobilfunk

Bonn/Düsseldorf. Die Traumtänzer der CSU aus Bayern hatten keine Chance: Sie und andere Politiker hatten von der Bundesnetzagentur verlangt, dass Betreiber künftiger Mobilfunknetze des Standards 5G praktisch jedes Haus Deutschlands mit einem Übertragungstempo von 300 Megabit/Sekunde versorgen müssen, um eine Lizenz zu erhalten.

Bis 2022 mindestens 100 Megabit pro Sekunde für 98 Prozent aller Haushalte Die Eckpunkte für die geplante Versteigerung der begehrten 5G-Mobilfunkfrequenzen hatte die Bundesnetzagentur am Donnerstag vorgelegt. Die Netzbetreiber sollen demnach bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgen. Die Versteigerung ist für das kommende Jahr geplant. Bei den verbleibenden zwei Prozent handelt es sich um schwer zugängliche Haushalte, meist in ländlichen Regionen, in denen sich der Ausbau für die Konzerne kaum rechnet. Da aber alle Netzbetreiber, die einen Zuschlag erhalten, diese Auflage erfüllen müssen, geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass der Anteil der versorgten Haushalte dann mehr als 98 Prozent beträgt. An Bahnstrecken mit hohem Fahrgastaufkommen muss bis Ende 2022 eine Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde erreicht werden. (dpa)

Jetzt sollen 98 Prozent der Haushalte bis 2022 mit mindestens 100 Megabit/Sekunde versorgt sein – eine Auflage, die sich für eine Übergangszeit auch durch Aufrüstung der jetzigen LTE-Netze erfüllen lässt, die bisher 97 Prozent der Haushalte versorgen müssen. „Das geht in die richtige Richtung“, sagt NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP ). „Wir brauchen Tempo beim Netzausbau.“

Auch Thomas Jarzombek, Digitalexperte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Beirat der Bundesnetzagentur ist zufrieden über die geplante Lizenzauktion im Frühjahr 2019: „Der Vorschlag für die Versteigerung kommt mir ausgewogen vor. Die Netzagentur will Investitionen auslösen und gleichzeitig mehr Anreize für den Wettbewerb schaffen.“

Dabei geht es für Deutschland und Nordrhein-Westfalen um viel. In Bonn ist die Zentrale der Telekom und in Düsseldorf der Sitz von Vodafone Deutschland – die zwei wichtigsten Investoren für die 5G-Netze sitzen also in NRW. „Wir sind bereit, Milliarden Euro zu investieren, müssen dafür aber auch die Chancen abschätzen können“, sagte Telekom-Vorstand Dirk Wössner am Freitag auf der IFA in Berlin.

Wössner verwies auf den harten Preisdruck in der Telekommunikationsbranche. „Für uns ist es wichtig, abzusehen, unter welchen Bedingungen wir uns bei neuen Geschäftsbereichen einlassen.“ Die bei der anstehenden Frequenz-Auktion zugesicherten Rahmenbedingungen enthielten noch „viel zu viele Unsicherheiten“.

Die Industrie von Henkel bis zu Thyssenkrupp oder auch VW in Niedersachsen hofft auf 5G, um Maschinen oder Autos viel besser vernetzen zu können – das Übertragungstempo ist viel höher, die Kapazitäten ebenfalls, als Clou können Daten zwischen Geräten fast in Echtzeit ausgetauscht werden. „Das Internet wird zum tastenden Internet“, sagt der Dresdner Wissenschaftler Gerhart Fettweis, „ein Arzt in der Stadt könnte einen Untersuchungsroboter auf dem Land ohne Ruckeln steuern.“

Allerdings ist noch unklar, zu welchen Bedingungen ein weiterer Wettbewerber neben Telekom, Vodafone sowie der Münchner 02 (Telefonica) national antreten könnte. Mitmischen will auch der Unternehmer Ralph Dommermuth aus dem Westerwald, der den mehr als zehn Millionen Kunden seiner Marken 1&1 oder Drillisch ein Angebot auf einem eigenen Netz machen will statt nur Kapazitäten der drei Platzhirsche anzumieten.

Um den Newcomer anzulocken, möchte die Netzagentur ihm auch erlauben, nur jeden zweiten Haushalt mit seiner eigenen Infrastruktur zu erschließen. Doch um seine Kunden auch auf dem Land versorgen zu können, fordert Dommermuth das Recht auf günstige 5G-Kapazitäten der Wettbewerber.

Aber die Netzagentur will ein solches „national Roaming“ nicht erzwingen. Sie bietet nur an, mögliche Benachteiligung nachträglich als Schiedsrichter zu schlichten. „Diese zurückhaltende Regulierung könnte Dommermuth vom Start abhalten“, sagt der Duisburger Wirtschaftsprofessor Torsten Gerpott, „die Marktführer könnten ihn ausbremsen.“

CDU-Mann Jarzombek befürchtet ähnliches. Dommermuth forderte nun am Freitag, die Netzagentur müsse ihm verbindlich die Netze der Konkurrenz öffnen, wenn es Streit über die Zugangspreise gibt: „Ein Schiedsspruch ohne Umsetzungszwang ist lediglich eine Empfehlung und damit am Ende wertlos.“

Egal wie der Streit ausgeht, muss Deutschland Gas geben. China, Korea, Japan und die USA sind viel weiter bei der Vorbereitung der neuen 5G-Netze – die frühere Führung der Europäer beim Mobilfunk ist seit dem Start der LTE-Netze verloren.

Jetzt wird 5G in Deutschland frühestens 2020 starten – in Korea lief 5G teilweise schon während der olympischen Winterspiele 2018, in Japan soll es die Olympischen Sommerspiele 2020 noch mehr zu einer Multimedia-Show machen und in China und den USA gehen spätestens nächstes Jahr die ersten Metropolen ans neue Netz.