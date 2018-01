Berlin - Das Kükenschreddern soll ein Ende haben

Berlin. Das grausame Töten von männlichen Küken könnte bald ein Ende haben. Ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei, das das umstrittene Schreddern von jährlich rund 50 Millionen Tieren in Deutschland überflüssig macht, sei praxistauglich, sagte der Leiter der Strategie- und Innovationsabteilung für nachhaltige Entwicklung der Rewe Group, Ludger Breloh, unserer Zeitung.

„Jetzt stehen wir vor dem Durchbruch.“ Die Markteinführung werde 2018 angestrebt. Sie dauere dann zwischen ein und drei Jahren.

Rewe könnte damit Experten der EW Group zuvorkommen, die ebenfalls einen baldigen Durchbruch ankündigen. Rewe setzt auf ein von der Universität Leipzig entwickeltes endokrinologisches Verfahren, bei dem die Eier neun Tage bebrütet und dann mit einer Art Fruchtwasseruntersuchung per Nadel auf das Geschlecht untersucht werden.

Markteinführung noch 2018?

Die EW Group verfolgt ein ebenfalls von der Uni Leipzig entwickeltes spektroskopisches Verfahren, bei dem per Laser ein Loch in die Schale gefräst und das Geschlecht mit Hilfe eines gestreuten Lichtstrahls und eines Algorithmus bestimmt wird. In beiden Fällen werden die männlichen Eier aussortiert und anderweitig verarbeitet.

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) sagte unserer Redaktion: „Nachdem in der Vergangenheit insbesondere das spektroskopische Verfahren im Blick der Öffentlichkeit war, ist nun das endokrinologische Verfahren in der Entwicklung bereits weiter fortgeschritten und wird die Praxisreife nach jetzigem Stand früher erreichen.“ Wenn die vom Ministerium geförderte Rewe-Technik flächendeckend verfügbar sei, könnten Kostengründe keine Ausrede mehr sein. „Eine Markteinführung noch in diesem Jahr scheint realistisch.“ Das Ministerium hat die Forschung insgesamt mit rund fünf Millionen Euro gefördert.

Edeka teilte mit: „Wir begrüßen jede Forschung, die das Töten von Eintagsküken verhindert.“ Bisher werden jährlich rund 100 Millionen Küken ausgebrütet, die Legehennen kommen in die Aufzucht, die Hähne werden getötet.

Missbildungen möglich

Das spektroskopische Verfahren gilt als anfälliger, weil es etwa durch die nötige Verklebung des Laserloches mitunter zu Missbildungen kommen kann. Der Agrarexperte der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff, klagt: „Das Ministerium hätte viel früher mit Rewe zusammenarbeiten und das weniger Erfolg versprechende spektroskopische Verfahren aufgeben sollen. Dann hätte das andere Verfahren die Praxisreife schneller erlangt.“

Breloh sagt, wichtige Kriterien für die Markteinführung seien die Geschwindigkeit der Maschinen und deren Integrationsfähigkeit in bestehende Anlagen. Das Verfahren soll allen Marktteilnehmern angeboten werden. Die Investitionskosten könnten zu einem Teil kompensiert werden, weil das Ausbrüten der Küken, deren manuelle Geschlechtsbestimmung und die Tötung auch Geld koste. Nach dem Tierschutzgesetz ist dieses Töten verboten, weil keinem Tier unnötig Leid zugefügt werden darf. Aus wirtschaftlichen Gründen werden aber Ausnahmen erteilt. Alle Klagen dagegen wurden bisher von Gerichten abgewiesen.

Die Politik hätte auch die Ausnahmen längst untersagen können. Schmidt hat aber immer argumentiert, dass dann Brüterei-Anlagen aus Deutschland ins Ausland abgewandert wären, wo die Tierschutzstandards schlechter sind.

In ihrem Sondierungspapier haben Union und SPD festgehalten: „Das Töten von Eintagsküken werden wir beenden.“ Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat das Papier mit ausgehandelt und sagt: „Das Töten von Küken muss schnellstmöglich beendet werden.“ Und CDU-Vizechefin Julia Klöckner kündigt an: „Wenn es nicht über die Einführung der neuen Verfahren gelingt, müssen wir notfalls doch ein Verbot erlassen.“