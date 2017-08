Bis zu 22.000 Sendungen werden pro Stunde sortiert

Aachen.

Der „Brief- und Paketdienst Aachen-Düren-Heinsberg“ (BPD) hat seine bisherigen Betriebsstätten Würselen und Erkelenz in Aachen zusammengelegt. Anfang August haben die Mitarbeiter des größten privaten Postdienstleisters der Region ihre neue Heimat im Medienhaus Aachen in der Dresdener Straße bezogen und dort gleichzeitig eine neue Sortiermaschine in Betrieb genommen.