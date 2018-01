Aachen - Beiträge zur Wohngebäudeversicherung werden wohl weiter steigen

Allianz schüttetMilliardensumme aus

Wie andere Branchengrößen blieb auch der Versicherungsriese Allianz im vergangenen Jahr nicht von den finanziellen Folgen der Wirbelstürme in den USA und der Karibik verschont. Doch trotz etwas getrübter Gewinnaussichten für das vergangene Jahr kündigte der Dax-Konzern Anfang November 2017 überraschend an, eine weitere Milliardensumme per Aktienrückkauf an seine Anteilseigner zurückzugeben.