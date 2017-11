Herzogenrath.

Der Spezialmaschinenbauer Aixtron hat den Verkauf seines Geschäfts zur Fertigung von Speicherchips in den USA abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Herzogenrath am Donnerstag mit. Käufer der im kalifornischen Santa Clara ansässigen Aixtron Inc. ist ein Tochterunternehmen der südkoreanischen Eugene Technology.