Das Auslandsgeschäft der Lambertz-Gruppe

Auf dem Heimatmarkt sieht Hermann Bühlbecker kaum noch Wachstumspotenzial. „Wir haben hier einen stabilen, aber stagnierenden Markt, in dem wir inzwischen eher mit der Verteidigung beschäftigt sind“, sagte der Chef der Aachener Lambertz-Gruppe.

Im Zuge der Expansion deutscher Discounter in den USA will Lambertz aber vor allem auf dem US-amerikanischen Markt stärker Fuß fassen. Bislang seien US-Handelsunternehmen beim Einkauf zurückhaltend. „In den USA sind Lebkuchen weitgehend unbekannt“, sagte Bühlbecker.

Potenzial sieht Lambertz in Polen und Osteuropa. Interesse für die Backwaren bestehe auch in Lateinamerika. Ziel sei es, den Auslandsanteil von derzeit 24 Prozent auf bis zu 35 Prozent in fünf Jahren zu steigern.