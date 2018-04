Berlin.

Can Merey spricht Deutsch. Er schreibt auch auf Deutsch und er muss sich nicht in Deutschland integrieren. Denn Can Merey ist Deutscher. Er hat nur einen türkischen Namen. Von seinem türkischen Vater Tosun Merey, der vor 60 Jahren nach Deutschland kam und alles dafür tat, hier eine Heimat zu finden. Aber an seinem Lebensabend steht Tosun Merey vor der bitteren Erkenntnis, gescheitert zu sein.