Kinder leiden,

Politiker streiten

Während in den USA Bilder von höchst fragwürdigen Umständen bei der Unterbringung von Flüchtlingskindern die Runde machen, mischt sich Papst Franziskus in die Debatte ein. „Die Würde eines Menschen hängt nicht davon ab, ob er Staatsbürger ist, Einwanderer oder Flüchtling“, schrieb der Pontifex am Mittwoch auf Twitter. „Das Leben von jemandem zu retten, der vor Krieg und Armut flieht, ist ein Akt der Menschlichkeit.“

Trump kündigte via Twitter an, es solle eine gesetzliche Regelung geben. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, kündigte an, dass es heute möglicherweise zu Abstimmungen im Kongress kommen könnte. Allerdings fehlten Mittwoch noch Stimmen der Demokraten im Senat. Auch im Repräsentantenhaus war eine Mehrheit nicht klar.

Präsident Trump machte hingegen erneut die Opposition für die Misere verantwortlich. „Es ist der Fehler der Demokraten“, schrieb er. „Sie weigern sich, uns die Stimmen zu geben, um eine gute Migrationsgesetzgebung zu verabschieden.“

Im Zuge der „Null-Toleranz“-Politik der US-Regierung werden systematisch alle Menschen, die illegal die Grenze überqueren, als Gesetzesbrecher behandelt und festgenommen. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien derzeit auseinandergerissen. Allein zwischen dem 5. Mai und dem 9. Juni wurden rund 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Die Kinder werden in eigenen Auffanglagern in der Nähe der Grenze festgehalten. (dpa/afp)