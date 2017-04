Auch andere Parteien gewinnen Mitglieder. FDP vorne.

Auch bei den anderen Parteien in NRW ist die Zahl der Neumitglieder in den ersten drei Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Die CDU in NRW hat in diesem Zeitraum 1019 neue Mitglieder erfasst. Etwas mehr als im Vorjahreszeitraum, als 923 Menschen neu in die Partei eintraten. Die FDP verzeichnet neben der SPD wohl den stärksten Mitgliederanstieg. In NRW traten im ersten Quartal dieses Jahres 740 Menschen neu in die Partei ein. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 270.

Auch bei den Grünen wuchs die Mitgliederzahl. Nach Parteiangaben gab es 282 Neueintritte in der Zeit von Anfang Januar bis Ende März. Im Vorjahr waren es in dem Zeitraum 137. 379 Neumitglieder verzeichnete die Linke in NRW im ersten Quartal 2017. Laut Partei waren es im Vorjahr in diesem Zeitraum 275 Mitglieder. Von der AfD waren trotz mehrmaliger Nachfrage keine Zahlen zu erhalten. (chh)