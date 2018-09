Schulz mahnt Toleranz und Offenheit in der EU an Von: Stephan Johnen

Letzte Aktualisierung: 2. September 2018, 19:20 Uhr

Düren. Wie steht es eigentlich um Europa? „Rassismus in Reinkultur“ in der italienischen Regierung, „zynische Verachtung der Freizügigkeit“ in Ungarn und im Lager der Brexit-Propagandisten und immer mehr „offen faschistische Parteien“ in Parlamenten: Es ist kein allzu positives Bild, das Hauptredner Martin Schulz am Samstag bei der Europakonferenz der SPD Regio Aachen in Düren gezeichnet hat.