Heute Abend im Theater Aachen

Albrecht von Lucke gilt als renommierter Experte der deutschen Innen- und Parteipolitik. Der studierte Jurist und Politologe arbeitet als Redakteur der politischen Monatszeitschrift „Blätter für deutsche und internationale Politik“ und ist einem breiten Publikum durch viele Auftritte im Fernsehen bekannt. Zur Bedeutung der Studentenrevolte hat er das Buch „68 oder neues Biedermeier. Der Kampf um die Deutungsmacht“ veröffentlicht.

Am Donnerstagabend wird er im Spiegelfoyer des Theaters in Aachen um 19.30 Uhr in einem Vortrag die Protestgeschichte der Bundesrepublik untersuchen. Der Eintritt dazu ist frei. Der Vortrag ist Teil eines Themenschwerpunkts zur Inszenierung von Schillers „Die Räuber“. Den Abschluss bildet eine Lesung mit Schiller-Texten am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr in der Kammer. Kostenlose Zählkarten sind an der Theaterkasse erhältlich.