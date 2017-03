Pkw-Maut sorgt in der Region für Verärgerung

Aachen/Berlin. „Enttäuscht und empört“: So reagierte der Aachener SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Karl Schultheis am Freitag auf das Abstimmungsergebnis im Bundesrat zur Pkw-Maut. Die Mehrheit in der Länderkammer hatte zuvor darauf verzichtet, im Streit um die geplante Abgabe den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern anzurufen.

Der Bundestag hatte bereits vor einer Woche das Gesetz angenommen. Damit ist der Weg für das Inkrafttreten der Abgabe nun frei. Viele Länder befürchten aber Benachteiligungen für Gastronomie und Einzelhandel in den Grenzregionen.

35 Stimmen wären für die Anrufung des Vermittlungsausschusses erforderlich gewesen, aber nur 31 Stimmen kamen zusammen. „Allein das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg hätte mit seinen sechs Stimmen den Ausschlag geben können“, erklärte Schultheis. „Die Regierungsmehrheiten von CDU und Grünen kneifen, wenn es darum geht, verträgliche Regelungen für die Grenzregionen zu ermöglichen“, meinte die Aachener Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Bundestages Ulla Schmidt. Scharfe Kritik kam auch von den Grünen.

„Wider jede Vernunft machen sich CDU und SPD auch in den Ländern zum Steigbügelhalter für die antieuropäische CSU-Maut“, erklärte der Dürener Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer. Die Maut bringe keine Einnahmen, sei ein Bürokratiemonster und schade den Grenzregionen. Krischer attackierte zugleich den neuen SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. „Es zeugt von wenig Durchsetzungskraft, wenn seine eigenen Parteigenossen für diese Maut stimmen, obwohl er sich in der Vergangenheit kritisch äußerte.“

Kritik kam auch vom Städteregionsrat der Städteregion Aachen, Helmut Etschenberg. „Wir sind hier zum zweiten Mal von der Bundesregierung im Stich gelassen worden. Wir sind anscheinend das neue Zonenrandgebiet“, sagte der CDU-Politiker. Etschenberg bezog sich damit auch auf die Lieferung atomarer Brennstäbe an das belgische Atomkraftwerk Tihange II, dessen Sicherheit umstritten ist.

Österreich kündigte umgehend eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an. Die deutsche „Ausländermaut“ sei eine „Diskriminierung anhand der Staatszugehörigkeit“, sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried am Freitag in Wien. Auch die niederländische Regierung behält sich eine Klage vor dem EuGH vor.