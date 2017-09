Düsseldorf.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will straffällig gewordene Flüchtlinge aus den nordafrikanischen Maghreb-Staaten konsequent in ihre Heimatländer abschieben. Dazu würden „alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten“ genutzt, teilte NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) am Montag auf eine parlamentarische Anfrage im Düsseldorfer Landtag mit.