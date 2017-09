Merkel und Schulz im TV-Duell: So haben unsere Leser abgestimmt

Aachen. Die Uni Freiburg hat die Daten der Befragung zum TV-Duell zwischen Merkel und Schulz ausgewertet. Die erste Analyse nach Abschluss der Sendung wurde um 22 Uhr veröffentlicht. Die Daten in der Übersicht.

Quelle: Debat-O-Meter der Universität Freiburg

I. Ergebnisse aus der Vorbefragung

1. Auswertung: „Wen würden Sie wählen?“

Ungewichtet (N=20381) Gewichtet (N=19893) CDU/CSU 26,8 26,4 SPD 17,2 19,3 GRÜNE 6,9 5,3 FDP 11,6 10,8 DIE LINKE 5,9 6,3 AfD 7,5 8,1 Einer anderen Partei 0 0 Unentschlossen 23,9 23,4 Werde nicht wählen 0,3 0,4

Angaben in Prozent der Befragten, Antwortkategorien randomisiert, N = Fallzahl

ACHTUNG: DIES IST KEINE WAHLPROGNOSE!

Die Zahlen reflektieren lediglich die Verteilung der Zuschauer der vier Sender und gleichzeitig Teilnehmenden des Debat-O-Meter

Kernaussage:

· Die Daten liegen ähnlich zu aktuellen Umfragen (Reihenfolge!).

2. Bewertung der Diskutanten in der Vorbefragung auf einer Skala von -2 bis +2

Frage: Was halten Sie ganz allgemein von den Kandidaten (-2 = überhaupt nichts, 0 = teils/teils, +2 = sehr viel)? Wenn Ihnen eine Person zu unbekannt ist, brauchen Sie diese natürlich nicht einzustufen.

Durchschnittswert auf der Skala -2 bis +2 Alle (N=20381) Unent. (N=4751) CDU/CSU (N=5347) SPD (N=3439) Merkel 0,38 0,16 1,44 -0,37 Schulz -0,10 -0,03 -0,82 1,18

Daten ungewichtet; Antwortkategorien randomisiert.

Durchschnittswert auf der Skala -2 bis +2 Alle (N=19893) Unent. (N=4627) CDU/CSU (N=5232) SPD (N=3372) Merkel 0,33 0,04 1,50 -0,41 Schulz -0,07 -0,01 -0,87 1,23

Daten gewichtet nach Alter, Geschlecht, Ost-West; Antwortkategorien randomisiert.

Kernaussagen:

· Aussage 1: Merkel wird über alle Teilnehmer besser als Schulz bewertet

· Aussage 2: CDU Anhänger geschlossener als SPD hinter eigenem Kandidat.

· Aussage 3: Bei Unentschlossenen werden beide relativ gleich bewertet.

3. Welches sind die wichtigsten Probleme aus Sicht der Zuschauer?

(Frage: Geben Sie bitte an, welches Ihrer Meinung nach derzeit das wichtigste Problem in Deutschland ist? – Auswahlliste, 1 Nennung möglich, randomisiert)

Nach der Vorbefragung ergab sich folgende Reihenfolge der Themen

Thema Ungewichtet (N=20381) Thema Gewichtet (N = 19893) Flüchtlinge, Asyl 22,7 Flüchtlinge, Asyl 24,4 Innere Sicherheit 19,3 Innere Sicherheit 20,6 Soz. Gerechtigkeit 16,3 Soziale Gerechtigkeit 17,2 Bildung 10,0 Rente 11,3 Rente 8,4 Bildung 7,2

Der Rest verteilt sich auf die weiteren Themenfelder (Liste siehe oben)

Kernaussage:

· Reihenfolge der Themen wie in der Tabelle entspricht den aktuellen Umfragen.

4. Erwarteter Sieger

Frage: Alles in allem, wer hat Ihrer Meinung nach in der Diskussion am besten abgeschnitten?

Alle (N=20381) Unent. (N=4751) CDU/CSU (N=5347) SPD (N=3439) Merkel 47,3 39,6 75,8 15,0 Schulz 24,2 21,5 5,3 58,3 Keiner 28,5 38,9 18,8 26,8

Daten ungewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Alle (N=19893) Unent. (N=4627) CDU/CSU (N=5232) SPD (N=3372) Merkel 45,6 35,5 87,9 14,8 Schulz 23,3 19,8 3,4 54,4 Keiner 31,0 44,6 17,7 30,9

Daten gewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Kernaussagen:

· 1. Merkel wird als Sieger der Debatte erwartet, sowohl bei Allen also auch bei den Unentschlossenen

· 2. CDU Wähler stehen entschlossener hinter Merkel als die SPD-Anhänger hinter ihrem Kandidaten – so die Vorbefragung.

· 3. Merkel geht mit Favoritenrolle ins TV-Duell

4.a. Kanzlerpräferenz

Frage: Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden?

Alle (N=20381) Unent. (N=4751) CDU/CSU (N=5347) SPD (N=3439) Merkel 48,5 38,0 93,7 9,9 Schulz 30,5 28,8 2,6 82,9 Keiner 21,0 33,2 3,7 7,2

Daten ungewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Alle (N=19893) Unent. (N=4627) CDU/CSU (N=5232) SPD (N=3372) Merkel 46,0 33,4 94,5 8,8 Schulz 32,4 30,0 1,9 84,4 Keiner 21,6 36,5 3,6 6,7

Daten gewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Kernaussagen:

· Merkel wird als Kanzler eher gewünscht als Schulz

· Bei Unentschlossenen liegt Schulz nur knapp zurück.

· Starke Zustimmung in den eigenen Lagern für die jeweiligen Kandidaten (für Merkel etwas stärker)

II. Ergebnisse aus der Live (RTR)-Messung

Mit dem Debat-O-Meter kann man über die Tasten „doppel-plus“ (2 Punkte), „plus“ (1 Punkt), „minus“ (-1 Punkt) und „doppel-minus“ (-2 Punkte) auf dem Bildschirm jederzeit während der Diskussion eine Einschätzung der Kandidaten abgeben. Für die Auswertung wurden diese Bewertungen „saldiert“ (d.h. von den positiven Werten wurden die Negativen abgezogen und dann „gemittelt“ (also durch die Zahl der Bewertungen geteilt). So kann man über die Debatte sowie nach einzelnen Themen die Rangfolge ermitteln.

5. Auswertung nach Themenfeldern

Themenfeld: Gesamt (über die gesamte Debatte hinweg)

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,43 0,21 Martin Schulz 0,31 0,52

Daten ungewichtet

Themenfeld 1: Vorstellungsrunde

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,27 -0,05 Martin Schulz 0,03 0,18

Daten ungewichtet.

Themenfeld 2: Migration

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,31 0,08 Martin Schulz 0,35 0,48

Daten ungewichtet.

Themenfeld 3: Außenpolitik

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,57 0,38 Martin Schulz 0,40 0,64

Daten ungewichtet.

Themenfeld 4: Soziale Gerechtigkeit

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,37 0,16 Martin Schulz 0,22 0,54

Daten ungewichtet.

Themenfeld 4: Ja-Nein-Runde

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,32 0,14 Martin Schulz 0,28 0,49

Daten ungewichtet.

Themenfeld 5: Innere Sicherheit

Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel 0,64 0,57 Martin Schulz 0,23 0,45

Daten ungewichtet.

Themenfeld 6: Schlussrunde (kommt in Langanalyse)

Deutschland Saldo (Differenz Positive – Negative) Alle Unent. Angela Merkel Martin Schulz

Daten ungewichtet.

Kernaussagen:

· Gesamt: Merkel gewinnt über alle Teilnehmenden hinweg. Schulz gewinnt bei den Unentschlossenen.

· Vorstellungsrunde: Merkel gewinnt über alle Teilnehmenden hinweg. Schulz kann bei den Unentschlossenen punkten.

· Migration: Schulz schneidet sowohl bei allen Teilnehmenden leicht besser, bei den Unentschlossenen deutlich besser ab.

· Außenpolitik: Merkel gewinnt über alle Teilnehmenden hinweg. Schulz kann bei den Unentschlossenen punkten.

· Soziale Gerechtigkeit: Merkel gewinnt über alle, Schulz kann klar bei den Unentschiedenen gewinnen.

· Ja-Nein-Runde: Merkel gewinnt über alle, Schulz kann klar bei den Unentschiedenen gewinnen.

· Innere Sicherheit: In diesem Themenfeld kann Merkel sowohl bei allen als auch den Unentschlossenen gewinnen.

- Merkel kann die Gesamtteilnehmerschaft überzeugen. Schulz gewinnt bei den Unentschlossenen.

- Schulz überzeugt im Themenfeld Migration

- Merkel gewinnt im Themenfeld Innere Sicherheit.

III. Ergebnisse aus der Nachbefragung (Stand 22:03 Uhr)

7. Wer hat die Debatte gewonnen?

7.a. Gesamtdeutschland

Alle (N=13458) Unent. (N=2994) CDU/CSU (N=3728) SPD (N=2276) Merkel 43,1 33,7 78,7 9,1 Schulz 38,5 43,9 7,3 77,4 Keiner 18,4 22,4 14,1 13,5

Daten ungewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Alle (N=13179) Unent. (N=2933) CDU/CSU (N=3658) SPD (N=2223) Merkel 40,3 29,2 78,8 6,5 Schulz 40,4 46,6 6,0 79,5 Keiner 19,3 24,2 15,2 14,0

Daten gewichtet, Antwortkategorien randomisiert, Angaben in Prozent der Befragten. N = Fallzahl

Kernaussagen:

Insgesamt ergibt sich ein Patt über alle Teilnehmer hinweg.

Schulz kann klar bei den Unentschlossenen Punkten.

Rund ein Viertel sieht keinen Sieger

Die jeweiligen Parteianhänger halten gleich fest zu ihren Spitzenkandidaten.