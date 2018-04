Aachen.

Sagen, was ist: So lautet einer der vornehmsten Grundsätze eines Journalisten. Also sagen wir es frank und frei: Der gefragteste Interview-Kandidat der politischen Kaste in Deutschland sagt öffentlich nach wie vor: gar nichts. Er meidet auch jede Talkshow. Man kann es sich nicht wirklich vorstellen: Ausgerechnet der ansonsten so eloquente Martin Schulz hat sich eine Interview-Fastenzeit verordnet und hält sie auch nach Ostern wacker durch.