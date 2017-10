Aachen.

Martin Luther wollte verstanden werden mit dem, was er predigte oder drucken ließ. Man kann sich das sehr plastisch vorstellen: Der junge Professor Martin Luther schlendert über den Markt in Wittenberg, hält da ein Schwätzchen, hört dort einem Streit zu und trinkt gelegentlich an einer der Theken einen Krug Bier oder ein Glas Wein.