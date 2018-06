Kurzinterview: Was steckt dahinter, Herr Schulz?

Diplomatische Verstimmungen oder unkonventionelle Botschafter gibt es immer mal; aber die Äußerungen von US-Botschafter Richard Grenell sind schon einzigartig.

Schulz: Ich kenne keinen vergleichbaren Vorgang in der internationalen Diplomatie. Dass der Botschafter in der Hauptstadt eines anderen Landes sagt, er sei gekommen, um politische Bewegungen hier und in anderen Staaten zu unterstützen, ist Parteipolitik und hat mit Diplomatie überhaupt nichts zu tun.

Welches Motiv steckt dahinter?

Schulz: Das ist kein Zufall, sondern ein Teil der Strategie von Donald Trump, seine Politik über die US-Botschaften zu exportieren. Wem – wie dem US-Präsidenten – keine internationale Konvention, kein Vertrag heilig ist, wer sagt, er könne sich selbst begnadigen, der zerstört innen- und außenpolitisch jedes Vertrauen. Dahinter steckt das Kalkül, die eigene Ideologie eiskalt unter Ausnutzung aller Möglichkeiten – auch des diplomatischen Dienstes – durchzusetzen.

Die Bundesregierung legt trotz aller aktuellen Probleme Wert auf ein gutes Verhältnis zur US-Administration. Welche Möglichkeiten hat sie, auf Grenell zu reagieren?

Schulz: Ich gehe davon aus, dass der US-Botschafter, wenn er am Mittwoch im Auswärtigen Amt ist, zu hören bekommt, dass die Bundesregierung ein solches Verhalten nicht akzeptieren kann. Man muss jetzt nicht sofort zu radikalen Maßnahmen greifen. Vielleicht hat Herr Grenell ja ein Einsehen. Ich glaube das zwar nicht, aber ich hoffe, dass er zur Vernunft kommt und sich künftig zurückhält.

Die Verstimmung und Empörung in Berlin dürften die US-Regierung womöglich erst recht veranlassen, Grenell hier zu lassen.

Schulz: Mag sein. Trump hat diesen Mann sehr bewusst ausgesucht. Wenig von dem, was wir in Washington erleben, ist Zufall. Der US-Präsident geht sehr kalkuliert vor. Aber solche Ausfälle muss man sich nicht bieten lassen. Ein Botschafter hat sich nicht in die Innenpolitik von EU-Staaten einzumischen. Auch im US-Senat gibt es Empörung über das Verhalten von Grenell; auch darauf setze ich meine Hoffnung.