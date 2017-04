Es ist zu befürchten, dass Köln am Wochenende Chaostage erleben wird. Zehntausende Menschen werden zu Demonstrationen gegen die AfD erwartet – etliche gewaltbereite Gruppierungen haben sich angesagt. Die Sicherheitsbehörden in NRW sind gut vorbereitet. Ob sie die Lage aber wirklich in den Griff bekommen, ist fraglich.