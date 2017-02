Gutachten: Pkw-Maut nicht mit EU-Recht vereinbar

Ob der Bundesrat Einfluss nehmen kann, ist fraglich

Das Bundeskabinett hat am 25. Januar das geänderte Gesetzespaket zur Pkw-Maut verabschiedet und in den Gesetzgebungsprozess eingebracht. Am 10. März soll sich der Bundesrat in erster Lesung damit befassen, bevor es dann im Bundestag weitergeht. Abschließend wird das Gesetz erneut in der Länderkammer behandelt.

Nicht jedes Bundesgesetz erfordert zwingend die Zustimmung des Bundesrats. Die Länderkammer hat aber immer die Möglichkeit, Zweifel anzumelden und den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Ob der Bundesrat noch Veränderungen erzwingen oder die Maut sogar verhindern kann, ist fraglich. Zwar sind die Grünen, die die Pkw-Maut ablehnen, in elf Ländern an der Regierung beteiligt. Dort haben sich die Koalitionspartner von SPD und CDU zuletzt aber an die Vorgaben der Bundespolitik gebunden gefühlt, selbst wenn es auch von ihrer Seite Kritik gab. Entsprechend haben sie sich in der Länderkammer enthalten.