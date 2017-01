Ahmad Mansour: Psychologe, Redner, Buchautor

Ahmad Mansour wurde 1976 in Tiga, einem kleinen arabischen Dorf in Israel, geboren. Als jugendlicher Palästinenser wurde Mansour beinahe selbst zum radikalen Islamisten. Er studierte in Tel Aviv Psychologie. Als er dort einen Anschlag hautnah miterlebte, beschloss er, das Land zu verlassen. Seit 2004 lebt Mansour in Berlin.

Dort arbeitet er in Projekten gegen Extremismus und Radikalisierung, unter anderem bei Hayat, einer Beratungsstelle für Deradikalisierung, und Heroes, einem Projekt, das gegen Unterdrückung im Namen der Ehre kämpft. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet – zuletzt mit dem Carl-von-Ossietzky- Preis für Zeitgeschichte und Politik. Mansours Buch „Generation Allah – Warum wir im Kampf gegen Extremismus umdenken müssen“ ist im S.-Fischer-Verlag erschienen.