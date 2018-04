Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland

Der Diplomat Felix Klein wird erster Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Das Bundeskabinett berief den 50-Jährigen gestern bei seiner Tagung auf Schloss Meseberg, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Er soll sein beim Bundesinnenministerium angesiedeltes Amt zum 1. Mai antreten. Union und SPD hatten sich angesichts der wachsenden Diskussion um Antisemitismus im Koalitionsvertrag auf die neue Funktion verständigt.

Als Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes ist Klein seit vier Jahren für Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Er ist studierter Jurist und promovierte 2001 an der Universität St. Gallen in der Schweiz zum Thema „Eheschließung und Ehescheidung in Kamerun“. Als Diplomat war er in die kamerunische Hauptstadt Jaunde und nach Mailand entsandt.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von NRW, will derweil Schulen im Kampf gegen Antisemitismus und Pöbeleien gegen jüdische Schüler unterstützen. Ein entsprechendes Rundschreiben der Schulministerin werde zeitnah an die Schulen versandt, sagte Laschet auf dem Jahresempfang der Synagogen-Gemeinde Köln gestern Abend.

Das Thema werde zudem andauernder Tagesordnungspunkt bei den regelmäßigen Dienstbesprechungen mit den Schulleitern sein. Der Kampf gegen den Antisemitismus bleibe eine der großen und wichtigen Aufgaben für Politik und Gesellschaft. „Das Judentum hat seinen festen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft, und den werden wir verteidigen.“