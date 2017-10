Aachen.

Brexit, Trump, Flüchtlingskrise: Einigkeit herrscht in der EU in diesen turbulenten Zeiten selten, aber in einem Punkt gibt es weitgehend Konsens: Die EU muss sich verändern, wenn sie dauerhaft Bestand haben will. Unterschiedliche Reformvorschläge liegen auf dem Tisch. Doch wie kann eine Reform des Staatenbundes gelingen? Welche Rolle spielt Deutschland? Und wie soll die EU mit immer noch drängenden Problemen wie der Flüchtlingskrise umgehen?