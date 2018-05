Karlspreis-Träger Emmanuel Macron: Ein Mann, der seinen Weg geht

Dom, Katschhof, trinationales Gespräch: Macrons Karlspreis-Programm in Aachen

Rund 200 akkreditierte Journalisten aus aller Welt, Live-Übertragung auf mehreren Fernsehkanälen: Das mediale Interesse an der diesjährigen Karlspreisverleihung in Aachen ist enorm. Das liegt sicherlich nicht nur, aber hauptsächlich an dem populären Preisträger.

Den Zeitplan für seinen Aufenthalt in Aachen hat der designierte Karlspreisträger aufgrund wichtiger Termine in Paris noch vor wenigen Tagen geändert. Er wird insgesamt weniger Zeit in Aachen verbringen als ursprünglich geplant. Dennoch soll es genügend Möglichkeiten für die Bevölkerung geben, einen Blick auf den Präsidenten zu werfen.

Der erste offizielle Termin für Emmanuel Macron in Aachen ist nicht das Treffen mit den RWTH-Studenten, sondern der Besuch des Aachener Doms am heutigen Mittwochnachmittag. Auf besonderen Wunsch wird die Führung, die Macron mit seiner Frau Brigitte vom Dompropst Manfred von Holtum durch das Münster bekommt, im privaten Rahmen stattfinden.

Der erste öffentliche Auftritt ist heute Abend kurz nach 19 Uhr auf dem Katschhof geplant, im Rahmen des Open-Air-Festivals „Karlspreis Live“. Auf der Bühne wird, nachdem die diesjährigen Jugendkarlspreisträger vorgestellt worden sind, Prof. Bernd Mathieu, Chefredakteur der Aachener Nachrichten und Aachener Zeitung, Emmanuel Macron live interviewen.

Am Tag der Preisverleihung selbst wird Macron um 9 Uhr das Pontifikalamt im Aachener Dom besuchen. Später finden trinationale Gespräche im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Marcel Philipp statt, zu denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroshenko eingeladen sind. Weitere Staats- und Regierungschefs auf der Aachener Gästeliste sind dieser Tage König Felipe VI. von Spanien, die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaité, Luxemburgs Großherzog Henri von Nassau.

Der Festakt der Verleihung beginnt um 11.15 Uhr im Krönungssaal. Im Anschluss folgt das „Bad in der Menge“ auf dem Katschof. Bei dieser Gelegenheit will Macron nicht nur die Aachener Bürger begrüßen, sondern auch so viele Hände schütteln wie möglich.

Die Begegnung mit den RWTH-Studenten im neuen Hörsaalzentrum CARL ist zwar nicht öffentlich zugänglich, wird aber ab 14.30 Uhr live auf Phoenix übertragen.