Düsseldorf - „Diplomatischer Dilettantismus”: SPD kritisiert Laschets Belgien-Gespräche

Düsseldorf. Die SPD-Opposition hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) Planlosigkeit bei den Gesprächen mit Belgien über eine frühere Abschaltung umstrittener Atommeiler vorgeworfen.

Laschets Vorschläge bei seiner Reise nach Brüssel seien „unausgegoren” gewesen, sagte SPD-Fraktionschef Norbert Römer am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Laschet habe die Verhandlungsposition Deutschlands und Nordrhein-Westfalens mit einem „diplomatischen Dilettantismus” geschwächt.

Laschet war vor gut einer Woche bei der belgischen Regierung mit der Forderung nach einer baldigen Abschaltung der störanfälligen Reaktorblöcke Tihange 2 und Doel 3 auf taube Ohren gestoßen. Der belgische Premier Charles Michel hatte Laschet verdeutlicht, dass Belgien am Atomausstieg bis zum Jahr 2025 und an seinen Reaktoren festhalten wolle. Das Land setze für seine Versorgungssicherheit noch für eine begrenzte Zeit auf Kernenergie und brauche diese auch, um seine Klimaziele zu erreichen.

Auch Laschets Gegenangebot von Stromlieferungen aus Deutschland nach Belgien sei nicht schlüssig, sagte Römer. Es gebe dafür gar keine ausreichenden Stromtrassen.

Auch Römer unterstützte die Forderung nach einer Abschaltung der Pannenreaktoren im Nachbarland. Schnelle Erfolge aber seien in Brüssel nicht zu erwarten gewesen. Besser als laute Forderungen wäre nach Ansicht Römers eine „stille Diplomatie” in enger Kooperation mit der Bundesregierung.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat ebenfalls Gespräche über die Energiepolitik und Reaktorsicherheit in Belgien geführt. Belgiens Innenminister Jan Jambon und Energieministerin Marie-Christine Marghem hätten versichert, dass die umstrittenen Reaktorblöcke Tihange 2 und Doel 3 in den Jahren 2022 beziehungsweise 2023 vom Netz gehen sollten, sagte Pinkwart am Mittwoch.

Die anderen fünf belgischen Reaktoren sollten dann 2025 abgeschaltet werden. Bei Bedarf könnten zwei der jüngeren Reaktoren Jambon zufolge jedoch noch länger laufen, sagte Pinkwart. „Unser Ziel war, deutlich zu machen, dass wir einen möglichst frühen Ausstieg aus der Kernenergie für notwendig erachten.” Jambon habe betont, dass nur Reaktorblöcke am Netz bleiben, die auch sicher sind.

Pinkwart betonte am Mittwoch die gute Atmosphäre der Gespräche. Man habe sich unter anderem auf einen besseren Austausch zwischen der belgischen Regierung und der NRW-Landesregierung verständigt. „Es wird weiterer Gespräche bedürfen.”