Diesel-Fahrverbote kommen in Mode

Seit 2010 drängt die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten, die gesteckten Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide einzuhalten. 23 der 28 Mitgliedstaaten kümmerten sich zu wenig darum, auch Deutschland.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte schon vor Monaten an, ab 2020 Diesel-Autos, die vor 2001 zugelassen wurden, aus der Stadt zu verbannen. In den Niederlanden wurden ebenfalls kommunale Umweltzonen eingerichtet – betroffen sind Diesel-Lkw, die vor 2001 auf die Straße durften oder nur der Schadstoffklasse Euro 3 angehören. Amsterdam will in diesem Jahr Fahrverbote erlassen.

Neu in der Reihe der resoluten Kämpfer gegen Diesel-Motoren ist Belgien. Seit Jahresbeginn erfassen gerade erst installierte Kameras an den Grenzübergängen, den Autobahnen und in den Städten die Autos. Fahrzeuge des Jahrgangs 1992 oder älter dürfen nicht mehr nach Brüssel fahren. Bis 2025 sollen dann alle Diesel-Motoren verboten sein.

Dagegen wehren sich Österreich und die Schweiz vorerst standhaft gegen Eingriffe in den Diesel-Verkehr. (dr)