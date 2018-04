Aachen - David Ranan über muslimischen Antisemitismus: „Angst ist übertrieben“

Aachen.

In Deutschland ist die Diskussion über muslimischen Judenhass in vollem Gange. Einer, der sich in die Debatte eingeschaltet hat, ist der israelische Politologe David Ranan. Er widerspricht dem Eindruck, dass unter Muslimen der Antisemitismus stärker verbreitet ist als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Unser Redakteur Joachim Zinsen sprach mit dem Wissenschaftler.