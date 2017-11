Jülicher Castoren: Protestschreiben für Hendricks

Das Aktionsbündnis „Stop Westcastor“ hat gestern eine Stellungnahme des US-Umweltaktivisten Tom Clements an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks übergeben. Hendricks war im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Bonn mit einer internationalen Delegation zu Besuch in Jülich.

„Stop Westcastor“ hielt vor dem FZJ-Haupteingang eine Mahnwache ab. Clements und das Aktionsbündnis fordern das endgültige Verwerfen der Pläne, den Atommüll aus den Zeiten der Jülicher Kernforschungsanlage in South Carolina (USA) unterzubringen.

Stattdessen solle in Jülich ein Zwischenlager für die Castorbehälter gebaut werden. „Die 152 Castoren stehen in einem Zwischenlager, dessen Genehmigung bereits 2013 abgelaufen ist, seit 2014 lagern sie dort illegal“, sagte „Stop Westcastor“-Sprecherin Marita Boslar. (jan)