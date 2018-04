Geboren in Aachen, wohnhaft in Berlin

Aiman Mazyek ist gebürtiger Aachener. Nach seinem Abitur studierte der heute 49-jährige Sohn einer deutschen Mutter und eines syrischen Vaters in Kairo Arabistik sowie in Aachen Philosophie, Ökonomie und Politikwissenschaft. Von 2001 bis 2007 war Mazyek Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Alsdorf. Inzwischen lässt er seine Parteimitgliedschaft ruhen. 2006 wurde Mazyek Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Seit 2010 ist er dessen Vorsitzender. Mazyek ist Vater von fünf Kindern und lebt mit seiner Familie inzwischen in Berlin.