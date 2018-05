Washington - 1968: Ein Land zwischen Revolte und Restauration

Washington.

Am 4. April 1968 verdunkelte sich der Himmel über der Hauptstadt. Rauchwolken stiegen rund um die 14. Straße in Washington auf. Nicht weit vom Weißen Haus entfernt entlud sich der Frust der Schwarzen über den Tod Martin Luther Kings, den ein weißer Rassist in Memphis ermordet hatte. Und so eskalierte nur Stunden nach dem Attentat auf die Symbolfigur des Widerstands gegen die Rassendiskriminierung die Lage.