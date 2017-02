ESC-Vorentscheid: Isabella „Levina“ Lueen im Porträt

Aachen. Isabella „Levina“ Lueen kommt wir Kandidatin Yosefin Buohler (Köln) aus Nordrhein-Westfalen. Die 25-Jährige wurde in Bonn geboren, lebt derzeit aber in Berlin und studiert in London.

Ihre klassische Gesangsausbildung begann sie bereits mit neun Jahren an der Städtischen Musikschule in Chemnitz. Bald trat sie in mehreren Kinder-Musicals auf, ersang sich den ersten Preis bei „Jugend musiziert“, erhielt eine Ausbildungsförderung und komponierte und textete mit zwölf Jahren ihre ersten eigenen Songs. Nachdem sie 2006 den ersten Preis beim Schülerwettbewerb der Gesellschaft für politische Bildung erhielt, stand ihr Berufswunsch fest: „Ich werde Sängerin!“

Zielstrebig ging sie ihren Weg, studierte an der Londoner Tech Music School Gesang und Komposition, gewann den Preis „Best Vocal Performer“, später als Studentin am King's College London mit ihrer Band Miss Terry Blue den ersten Preis beim Wettbewerb der Uni-Music-League 2012 und konnte so ihr erstes Mini-Album mit dem Produzenten Matt Lawrence aufnehmen. Ihre Solo-Karriere startete sie 2014 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern und Produzenten.