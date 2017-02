ESC-Vorentscheid: Felicia Lu Kürbiß im Porträt

Aachen. Felicia Lu Kürbiß hat auf ihrem Youtube-Kanal schon über 20.000 Abonnenten. Nach dem ESC-Vorentscheid werden es sicher noch mehr. Neben vielen Cover-Versionen - von Elvis Presley bis Justin Bieber - finden sich dort auch eigene Songs.

Bereits im Kindergarten stand die heute 21-Jährige das erste Mal auf der Bühne. Sie durfte den kleinen Prinzen aus der gleichnamigen Erzählung spielen. Kurze Zeit später machte sie erste Erfahrungen am Klavier.

So war es wenig überraschend, dass Kürbiß später ein musikalisches Gymnasium in Salzburg mit intensiver Musik-Bildung besuchte. Es folgte der Wechsel auf Borg Bad Hofgastein, wo sie eine musikalische Ausbildung mit Pop-Ausrichtung und Vocal Coaching machte. 2014 nahm sie an der Casting-Show „Rising Star“ teil und schaffte es ins Finale.