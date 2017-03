Die Eröffnung ist amSonntag um 12 Uhr

„Niki de Saint Phalle und das Theater – At Last I Found the Treasure“, Ausstellung im Leopold-Hoesch-Museum, Düren, Hoeschplatz 1.

Eröffnung: Sonntag, 2. April, 12 Uhr.

Dauer: bis 2. Juli.

Geöffnet: Di.-So. 10-17 Uhr, Do. 10-19 Uhr.

Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.