Aachen.

Acht Jugendliche tanzen ausgelassen zu lauter orientalischer Musik. Sie lachen, lassen die Hüften kreisen, zeichnen mit hochgereckten Armen unsichtbare Linien in der Luft nach. Ein weißer, transparenter Vorhang umgibt sie. Acht Mal stoppt die Musik. Jedes Mal verlässt eine andere Person die Gruppe, um in das Mikrofon am Rand der Spielfläche im Mörgens zu sprechen. Dann geht es weiter mit Musik und Tanz.