Aachen - Von Folk bis Elektro ist beim Eupen Musik Marathon alles dabei

Aachen.

Die Festival-Saison im Dreiländereck beginnt an diesem Wochenende einmal mehr im historisch-gemütlichen Umfeld der Eupener Unterstadt. Am Samstag und am Sonntag lockt die 27. Auflage des Musik Marathons Zuschauer –traditionell aus allen Teilen der Euregio – bei freiem Eintritt vor die insgesamt neun Bühnen in den Altstadtstraßen.