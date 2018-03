Aachen.

Mit Aachen verbindet Samuel Schürmann eine besondere Beziehung. Nach 60 Vorstellungen als Zaza in „La Cage aux Folles“ am Grenzlandtheater und der Auszeichnung mit dem Kurt-Sieder-Preis kommt der gebürtige Detmolder und Wahlberliner stets gern in den westlichen Zipfel der Republik zurück. Dieses Mal hatte er ein Experiment vor: endlich eigene Lieder singen.