Aachen - Victor Gollancz: Frühe Vision für ein vereintes Europa

Aachen.

Es braucht nicht viel Fantasie, sich auch heute noch vorzustellen, wie die Festversammlung in der Frankfurter Paulskirche am 21. September 1960 den Atem anhielt: Der soeben von Bundespräsident Heinrich Lübke gewürdigte Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Victor Gollancz, erklärte in seiner Preisrede kurz vor Schluss: „Gäbe es mehr Güte und Liebe in der Welt, Hitler wäre vielleicht nicht Hitler geworden; er wurde, was das Leben und die Welt aus ihm gemacht hatten.“