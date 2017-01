Aachen.

Dirk Lohan ist der Enkel Ludwig Mies van der Rohes, 1938 in Rathenow bei Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte er in Chicago, machte sein Architektur-Diplom aber in München, weil er damals noch nicht wusste, ob er in den USA oder in Deutschland leben wollte. Im Alter von 24 Jahren begann er, im Büro seines Großvaters zu arbeiten.