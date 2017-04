Aachen.

Alles begann mit einem Gespräch. Ziemlich unromantisch, in der Kantine des Aachener Theaters. Bei Kaffee und Brötchen unterhielten sich zwei Männer über ein Thema, das sie beide interessiert: Barockmusik. Dramaturg Christoph Lang arbeitete am Programm für das Konzert am Ostermontag im Alten Kurhaus in Aachen. Stefan Hagendorn (34), seit fünf Jahren Bariton im Opernchor, horchte auf.