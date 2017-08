Umfrage: Gehören diese Wörter in den Duden?

Aachen. Für die neue Auflage nimmt der Duden 5000 neue Wörter auf. Darunter sind altbekannte Begriffe wie "Kopfkino", aber auch neue Ausrücke wie "facebooken".

Die mittlerweile 27. Auflage des Nachschlagewerks über die deutsche Sprache zählt mehr als 145.000 Begriffe. Das sind fünf Mal so viele, wie in der ersten Ausgabe aus dem Jahr 1880. Alle drei bis fünf Jahre wird das Werk überarbeitet. Am Ende entscheiden dann 80 Millionen Bundesbürger mit, welche Begriffe Einzug in den Duden finden - und zwar durch den alltäglich genutzten Wortschatz.

Die kommende Ausgabe listet tausende neue Wörter auf. Wir wollen wissen: Gehören die folgenden Ausdrücke wirklich in den Duden?

