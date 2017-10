Aachen.

Die Stimme, diese präg-nante Stimme, der Mund, der oft so spöttische, ausdrucksstarke Mund, ihre dunklen Augen, das schwarze Haar – so hat sie sich Generationen von Theaterbesuchern in Aachen eingeprägt. Sie war eine zarte, manchmal zerbrechlich wirkende Erscheinung; sie war eine kraftvolle Frau: Waltraud Schink.