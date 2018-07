Aachen.

Schneller. Härter. Lauter! Ohne diese drei Wörter lässt sich das Wackenfestival nicht beschreiben. In diesem Jahr pilgern rund 75.000 Heavy-Metal-Fans in das beschauliche und knapp 2000 Einwohner „starke“ Dorf in Schleswig-Holstein, um Open Air die laute Musik zu hören, den harten Bass zu spüren und die schnellen Rhythmen zu feiern.