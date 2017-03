Maastricht.

Eine Porzellandose in Form einer Melone zur stilvollen Aufbewahrung von Pralinen – solche Mitbringsel bietet The European Fine Art Fair, kurz Tefaf, in Maastricht zuhauf. Allerdings ist damit durchweg ein kleines Problemchen verbunden: Das Teil von 1760 aus der Manufaktur Delft kostet im Stand von Aronson Antiquairs Amsterdam mal eben 28.000 Euro.