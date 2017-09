Blick in das Programm des Krimifestivals „Tatort Eifel“

„Tatort Eifel“ findet vom 15. bis 23. September in Daun und Umgebung statt.

Eröffnungskonzert: Am Freitag, 15. September, lautet das Motto „Arte Criminale meets Gudrun Landgrebe“, Forum Daun, 20 Uhr, Leopoldstraße 5, Daun.

„Mörderisches Trio – Tödliche Begegnungen mit Kurzgeschichten“, Krimilesung mit Musik, Jörg Schmitt-Kilian serviert tödliche Begegnungen, begleitet von Sabiene Jahn (Gesang) und Michael Bostelmann (Gitarre), Hotel Augustiner Kloster, Hillesheim, Augustiner Straße 2.

„Ladies Crime Night – Kulinarische Lesung mit den mörderischen Schwestern“. Manu Wirtz, Moni Reinsch und Regina Schleheck gehören zur Autorinnenvereinigung „Mörderische Schwestern“. Der Abend steht im Zeichen ganz spezieller Genüsse, Vulkanhotel Steffelberg, Hochstraße 7, Steffeln.

Abendgala und Abschluss von „Tatort Eifel“ am Samstag, 23. September, Forum Daun, 20 Uhr, Leopoldstraße 5. Verleihung des Filmpreises „Roland“, des Deutschen Kurzkrimi-Preises mit zahlreichen prominenten Gästen. Der Krimipreis „Roland“ geht in diesem Jahr an Heino Ferch und Matthias Brandt. ZDF-Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh fürt durch den Abend.

Mehr Infos und Tickets: www.tatort-eifel.de