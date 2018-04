Aachen - Tag der Geschwister: Unsere Spotify-Playlist

Aachen.

Am 10. April feiern Geschwister weltweit den "Tag der Geschwister", der 1997 von Claudia Evart in Andenken an ihre verstorbenen Geschwister Alan und Lisette initiiert wurde. Auch in der Musik gibt es viele Geschwister, die zusammen erfolgreich sind. Wir haben einige von ihnen zusammengestellt.