Aachen.

Vor anderthalb Jahren wurden zwei Musiker des Aachener Sinfonieorchesters in Berlin mit je einem Echo-Klassik-Preis ausgezeichnet: Die Oboisten Blanca Gleisner und Stéphane Egeling erhielten die Auszeichnung als Mitglieder von Kammermusikensembles, in denen sie neben ihrer Tätigkeit im Orchester musizieren. Bei Egeling ist das das Trio Lézard, das seit 25 Jahren in unveränderter Besetzung spielt.