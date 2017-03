Baesweiler.

Wenn Dominique Horwitz den Teufel gibt, dann wird die Hölle zur reinsten Wundertüte. Und obendrein klingt sie noch, das steht mal fest, verdammt gut! Als Leibhaftiger eröffnete Horwitz mit seinem Programm „Me And The Devil“ in der Aula des Baesweiler Gymnasiums das Kulturfestival X der Städteregion Aachen.