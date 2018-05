Düren - Seine Wut soll andere zum Lachen bringen

Düren. Wirklich zugehörig hat er sich nie gefühlt, sagt Galal Al-Ahmadi. „Ich bin daran gewöhnt, von Land zu Land zu reisen, das ist keine große Sache. Schwierig war es zu überleben, um über die Erfahrungen zu schreiben.“ In einem seiner Gedichte beschreibt er sich selbst so: „ein von Müdigkeit befallener Mann, der von einem Land ins nächste gekickt wird“.

Lesung und Diskussion beim arabischen Abend Der arabische Abend in der Stadtbücherei Düren am Dienstag, 15. Mai, wird von dem Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner moderiert. Ebenfalls lesen werden die syrische Dichterin Noor Kanj, der syrische Schriftsteller und Journalist Ahmed Kathlish und der irakische Schriftsteller Omar Al-Jaffal. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Beginn ist um 20 Uhr. Einige Gedichte von Galal Al-Ahmadi und Noor Kanj sind in dem Sammelband „Weg sein – hier sein“ im Secession Verlag erschienen. 256 Seiten. Preis: 24 Euro. ISBN 978-3905951-9-71.

Geboren wurde Al-Ahmadi 1987 in Saudi-Arabien. Aufgewachsen ist er im Jemen. Als Schriftsteller und Journalist hat er auch im Libanon und in Jordanien gearbeitet. In keinem dieser Staaten konnte er zur Ruhe kommen, überall bestand die Gefahr der Verfolgung, wegen seiner Herkunft, seiner journalistischen Tätigkeit und seiner regimekritischen Gedichte. Mehrmals musste er flüchten.

Doch damit ist nun Schluss. Denn zumindest vorerst hat der 31-Jährige, der in der arabischen Welt mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurde und als bedeutendster zeitgenössischer Dichter des Jemen gehandelt wird, in Düren eine Heimat gefunden. Am Dienstag, 15. Mai, wird Galal Al-Ahmadi als einer von vier ehemaligen Stipendiaten des Heinrich-Böll-Hauses in der Stadtbücherei in Düren lesen.

Al-Ahmadis schreibt auf Arabisch. Zusammen mit Übersetzern und Linguisten wird an den deutschen Versionen so lange gearbeitet, bis das, was Al-Ahmadi den „Geist des Gedichts“ nennt, auch in der Übersetzung zum Tragen kommt. Dafür ist viel Vertrauen nötig, denn: „Harte Arbeit und Finesse können durch die Übersetzung verloren gehen“, sagt der Schriftsteller.

Damit Al-Ahmadi eines Tages Gedichte auf deutsch verfassen kann, besucht er einen Deutschkurs. „Ich kann mit Sprache nicht arbeiten, wenn ich sie nicht von A bis Z beherrsche. Es dauert viele Jahre, aber ich will, dass jeder Satz perfekt ist.“ Al-Ahmadi ist ein Perfektionist. So beschreibt ihn auch seine Lebensgefährtin Noor Kanj, die selbst als Dichterin aus Syrien geflohen ist und Al-Ahmadi im Libanon kennengelernt hat. Gemeinsam konnten sie 2016 für einige Zeit im Heinrich-Böll-Haus in Kreuzau-Langenbroich unterkommen. Im Jahr 2017 wurde ihr Antrag auf politisches Asyl bewilligt. Seitdem leben sie mit ihrer einjährigen Tochter Eve in einer kleinen Wohnung in Düren.

Im Bücherregal im Wohnzimmer steht ein Band über christliche Mythologie. Dabei ist Al-Ahmadi Muslim, Noors Familie in Syrien gehört der Religionsgemeinschaft der Drusen an. Beide sprechen miteinander arabisch, die Tochter lernt Deutsch und Englisch, und an der Wand hängen Schallplatten von Edith Piaf und Charles Aznavour. Auf den wenigen Quadratmetern kennen Kulturen keine Grenzen, sie fließen nahtlos ineinander über.

Preis des Präsidenten

Al-Ahmadi hat vier arabische Gedichtbände veröffentlicht, für die er viele Auszeichnungen erhalten hat, unter anderem 2017 den renommierten Mohammed-Afifi-Matar-Preis in Kairo. An den jemenitischen Preis des Präsidenten, den er 2011 erhielt, wird er nur ungern erinnert. „Entweder das Regime verfolgt dich, weil deine Arbeit als regierungskritisch eingestuft wird. Oder die Rebellen verfolgen dich, weil du nicht regimekritisch genug bist“, sagt Al-Ahmadi.

Inzwischen publiziere er nur noch auf Deutsch, weil er fürchtet, das Regime könnte seine Familie in Saudi-Arabien oder die Familie seiner Freundin in Syrien bedrohen. In Deutschland zu arbeiten bedeutet für ihn aber auch, sich auf ein neues Publikum einzulassen. Die Zuhörer in Deutschland seien mehr am Inhalt der Gedichte interessiert, als an den semantischen Feinheiten – besonders bei den Themen Krieg und Flucht, die wiederkehrende Motive in seinen Werken sind.

Auch die Beziehung zum Publikum sei eine andere. Nicht nur, weil ihm die Interaktion durch die Sprachbarriere schwer falle, sondern auch, weil die Zuhörer nach einer Verbindung zum Schriftsteller suchten. Al-Ahmadi dagegen wünscht sich eine gewisse emotionale Distanz. „Alles, worüber ich schreibe, ist verbunden mit meiner Wut, die aus dem politischen Geschehen oder aus zwischenmenschlichen Beziehungen herrührt“, erklärt er. In den Übersetzungen wird dieses Gefühl manchmal verfälscht und als Trauer dargestellt.

Dabei gilt es in der arabischen Poesie als Kunst, eine Mischung aus Zynismus, Sarkasmus und schwarzem Humor so zu komponieren, dass der Rezipient durch die übertriebene Tragik zum Lachen gebracht wird.

Im Deutschen ist dieses Stilmittel ungewohnt. Dass seine Zuhörer bei Lesungen weinen, sei genau das Gegenteil von dem, was er erreichen wolle. „Wenn sie das Gedicht verstehen und lachen, fühle ich mich verstanden. Wenn sie weinen, kopieren sie meine Erfahrungen.“

Und genau das möchte der Schriftsteller verhindern, denn die Wut ist für ihn identitätsstiftend. Sie ist seine innere Stimme, die ihn zum kreativen Schaffen antreibt.