Aachen.

Kazem Abdullah greift gerne in die Vollen. Wenn das Aachener Eurogress vor lauter Schalldruck des Sinfonieorchester Aachen aus den Fugen zu geraten droht, dann ist der scheidende Aachener Generalmusikdirektor in seinem Element, selbst wenn er in seiner unprätentiösen Art zu dirigieren kaum Aufhebens davon macht.