Besucherzahl auf 17.000 gesteigert

Mit rund 17.000 Zuschauern in Aachen, Heerlen und Eupen hat das Tanzfestival Schrittmacher erneut seine Besucherzahlen gesteigert – um etwa 1000 verkaufte Karten. Selbst die in diesem Jahr zusätzlich angebotenen Abende waren vielfach ausgebucht. In Heerlen sieht Bas Schoonderwoerd, Programmleiter von Parkstad Limburg Theaters, ein Highlight in der erstmals gelungenen Kooperation mit dem Nederlands Dans Theater. Rick Takvorian, Festivalleiter aus Aachen, will auch in Zukunft die Möglichkeit schaffen, Auftragsarbeiten zu vergeben und weitere Spielorte zu erschließen. Das nächste Festival wird vom 12. März bis 14. April 2019 stattfinden.