Die Bewegungen sind dynamisch und präzise. Es herrscht eine Glut, die stark gezügelt in Bewegungen, Blicke und Aktionen fließt. Selbst Leidenschaft wird streng in Form gebracht – und damit umso heißer. Mit der MM Contemporary Dance Company findet das Schrittmacher-Tanzfestival 2017 in der Aachener Fabrik Stahlbau Strang seinen kraftvollen Abschluss.